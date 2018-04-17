Решение о блокировке Telegram обжаловано в Мосгорсуде

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке Telegram обжаловано в Московском городском суде.



Как сообщил в своем telegram-канале адвокат Павел Чиков, сторона защиты просит отменить решение о блокировке мессенджера в России.