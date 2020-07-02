2 июля. Mossovetinfo.ru – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на международные авиаперелеты до 1 августа 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, разосланную в аэропорты.
В телеграмме указано, что до 1 августа сохраняется запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Сообщается, что такие телеграммы рассылаются ежемесячно с тех пор, как из-за коронавируса было приостановлено авиасообщение с зарубежными странами. В случае, если будет принято решение о возобновлении авиасообщения с другими странами, авиакомпаниям и аэропортам будет разослана новая телеграмма.
Ранее сообщалось, что с 15 июля в России могут частично возобновить международное авиасообщение, однако пока такого решения не принято.
15:39 Происшествия Тверскую улицу перекрыли из-за пожара
15:30 В России Российские ВУЗы имеют право перенести начало учебного года
14:34 Происшествия Пожар произошел в доме на Тверской улице, движение ограничено
14:27 В России Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
14:09 Город (Москва и область) До конца 2023 года в ТиНАО построят еще шесть станций метро
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн