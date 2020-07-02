2 июля. Mossovetinfo.ru – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на международные авиаперелеты до 1 августа 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, разосланную в аэропорты.



В телеграмме указано, что до 1 августа сохраняется запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.



Сообщается, что такие телеграммы рассылаются ежемесячно с тех пор, как из-за коронавируса было приостановлено авиасообщение с зарубежными странами. В случае, если будет принято решение о возобновлении авиасообщения с другими странами, авиакомпаниям и аэропортам будет разослана новая телеграмма.



Ранее сообщалось, что с 15 июля в России могут частично возобновить международное авиасообщение, однако пока такого решения не принято.