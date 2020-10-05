6 октября. Mossovetinfo.ru - Российским авиакомпаниям разрешили летать в 24 страны, соответствующий приказ выпустила Росавиация, сообщают РИА Новости.



В список вошли как те страны, с которыми Россия восстановила авиасообщение, так и те, с кем авиасообщение пока не восстановлено.



Из ранее открытых стран в список вошли Турция, Великобритания, Мальдивы, ОАЭ, Египет, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Танзания.



Среди стран, авиасообщения с которыми пока нет, Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркменистан, Чехия и Узбекистан.



Кроме того, Росавиация разрешила совершать российским авиакомпаниям чартерные рейсы в Австрию, Испанию, Францию, Болгарию, Венгрию, а также на Кубу.



При этом, в Росавиации подчеркнули, что разрешение не является восстановлением авиасообщения, оно всего лишь предоставляет российским авиакомпаниям его осуществлять, когда будет принято решение о возобновлении полетов.



Россия в начале апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса.