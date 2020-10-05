Другие материалы
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В России
06.10.2020, 01:01
Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в 24 страны
6 октября. Mossovetinfo.ru - Российским авиакомпаниям разрешили летать в 24 страны, соответствующий приказ выпустила Росавиация, сообщают РИА Новости. В список вошли как те страны, с которым...
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В России
05.10.2020, 14:50
Сентябрь 2020 года оказался в России самым теплым за всю историю метеонаблюдений
5 октября. Mossovetinfo.ru - Завершившийся сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеорологических наблюдений, побив рекорд 2016 года, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. ...
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В России
05.10.2020, 07:40
Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года
5 октября. Mossovetinfo.ru – Выборы в Государственную Думу, как и планировалось, пройдут в сентябре 2021 года. Переносить выбору на весну не планируется. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на с...