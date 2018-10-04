4 октября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело масштабную проверку картофеля, продаваемого на российском рынке, продукция оказалась безопасной, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.
Проверке подвергли как ранний картофель 2018 года, так и картофель, выращенный в России и за рубежом в 2017 году.
Весь проверенный картофель оказался безопасным, однако в большинстве образцов были выявлены различные болезни клубней. Они не представляют опасности для здоровья человека, однако влияют на качество картофеля.
Следы пестицидов были обнаружены только в одном образце проверенного картофеля, поставленного из Пакистана. Но даже там уровень пестицидов не превысил норму. Превышение уровня нитратов было обнаружено в двух образцах картофеля, произведенного в Египте и в России. Кроме того, в одном из образцов раннего пакистанского картофеля было выявлено превышение уровня кадмия. При этом эксперты отметили, что разовое потребление такого картофеля не нанесет вреда здоровью.
Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке картофеля выбирать клубни среднего размера – в них содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных. Рекомендуется обращать внимание на внешний вид клубней – они должны быть ровными, твердыми и сухими, без наростов и пятен. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на запах картофеля – наличие неприятного запаха свидетельствует о том, что клубни заражены грибками и бактериальными инфекциями, что может проявится при хранении картофеля в домашних условиях.
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