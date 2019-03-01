1 марта. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор запустит с 4 по 18 марта горячую линию по вопросам профилактики кори, сообщается на официальном сайте ведомства.
Специалисты ведомства расскажут гражданам о профилактике заболеваний, вакцинации, иммунитете к заболеванию, о мерах предосторожности при общении с заболевшими и о том, как уберечь детей от заболевания.
В последние месяцы в России и Европе отмечены вспышки заболевания корью. В частности в Москве был введен карантин из-за заболевания корью в двух школах и в одном из зданий Высшей школы экономики.
Корь — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Основным видом профилактики кори является вакцинация.
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