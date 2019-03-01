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В России     01.03.2019 13:15

Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики кори

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Теги:  Роспотребнадзор  горячая линия  корь 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор запустит с 4 по 18 марта горячую линию по вопросам профилактики кори, сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты ведомства расскажут гражданам о профилактике заболеваний, вакцинации, иммунитете к заболеванию, о мерах предосторожности при общении с заболевшими и о том, как уберечь детей от заболевания.

В последние месяцы в России и Европе отмечены вспышки заболевания корью. В частности в Москве был введен карантин из-за заболевания корью в двух школах и в одном из зданий Высшей школы экономики.

Корь — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Основным видом профилактики кори является вакцинация.


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Теги: 
Роспотребнадзор  горячая линия  корь 

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