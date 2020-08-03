 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     03.08.2020 13:44

Россия денонсирует договор о двойном налогообложении с Кипром

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Кипр  налоги  налогообложение  договор  денонсация 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Россия выйдет из договора с Кипром об избежании двойного налогообложения, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

По поручению президента России Владимира Путина, Минфин провел переговоры с кипрскими коллегами о повышении налога на выводимые в офшоры средства до 15%. Как сообщает пресс-служба, предложения Министерства финансов Кипра не устроили российскую сторону.

«Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый Российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», - говорится в сообщении.

В ответ российский Минфин сформировал компромиссные варианты решения вопроса и предложил обсудить их на очных переговорах в течение недели. Однако кипрская сторона отказалась от проведения переговоров. В связи с этим российская сторона приняла решение выйти из соглашения.

В марте 2020 года в ходе обращения к российским гражданам Владимир Путин заявил, что необходимо поднять ставку налога для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, до 15%. В том же обращении президент России отметил, что такое решение потребует пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения, и подчеркнул, что если иностранные партнеры не примут российское предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Кипр  налоги  налогообложение  договор  денонсация 

Возврат к списку

Лента новостей

13:44 В России Россия денонсирует договор о двойном налогообложении с Кипром

13:03 Власть Правительство снизит размер первоначального взноса по льготной ипотеке

11:53 Город (Москва и область) Кружки и секции «Московского долголетия» начали работать в 29 парках Москвы

11:29 Власть Правительство расширит список стратегически важных лекарств

10:43 Другое Forbes составил рейтинг российских звезд с самыми высокими доходами

Актуальные материалы

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев

16:37 Власть Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

15:29 Происшествия Против депутата Галяминой возбуждено уголовное дело

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru