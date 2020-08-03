3 августа. Mossovetinfo.ru – Россия выйдет из договора с Кипром об избежании двойного налогообложения, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.



По поручению президента России Владимира Путина, Минфин провел переговоры с кипрскими коллегами о повышении налога на выводимые в офшоры средства до 15%. Как сообщает пресс-служба, предложения Министерства финансов Кипра не устроили российскую сторону.



«Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый Российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», - говорится в сообщении.



В ответ российский Минфин сформировал компромиссные варианты решения вопроса и предложил обсудить их на очных переговорах в течение недели. Однако кипрская сторона отказалась от проведения переговоров. В связи с этим российская сторона приняла решение выйти из соглашения.



В марте 2020 года в ходе обращения к российским гражданам Владимир Путин заявил, что необходимо поднять ставку налога для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, до 15%. В том же обращении президент России отметил, что такое решение потребует пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения, и подчеркнул, что если иностранные партнеры не примут российское предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке.