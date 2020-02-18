18 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия с 20 февраля временно приостанавливает пропуск через границу граждан Китая, следующих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.
Кроме того, тем же распоряжением с 19 февраля временно приостанавливается прием документов на оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных целях гражданам Китая.
Данная мера была предложена Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации и утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным.
21:40 В России Россия с 20 февраля ограничит въезд граждан Китая
21:29 Власть Путин освободил Суркова от должности помощника президента
17:02 Город (Москва и область) Несколько московских улиц и площадей получили новые названия
15:51 Власть ЕР до конца недели внесет в Госдуму законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
14:59 Власть Путин обсудит поправки в Конституцию с руководителями думских фракций
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления