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В России     18.02.2020 21:40

Россия с 20 февраля ограничит въезд граждан Китая

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Теги:  коронавирус  Правительство России  Китай  оперативный штаб  граница 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия с 20 февраля временно приостанавливает пропуск через границу граждан Китая, следующих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Кроме того, тем же распоряжением с 19 февраля временно приостанавливается прием документов на оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных целях гражданам Китая.

Данная мера была предложена Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации и утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным.


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Теги: 
коронавирус  Правительство России  Китай  оперативный штаб  граница 

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