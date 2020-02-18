18 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия с 20 февраля временно приостанавливает пропуск через границу граждан Китая, следующих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.



Кроме того, тем же распоряжением с 19 февраля временно приостанавливается прием документов на оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных целях гражданам Китая.



Данная мера была предложена Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации и утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным.