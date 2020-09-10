10 сентября. Mossovetinfo.ru - В четверг, 10 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивскими островами, сообщает РИА Новости.
Пока осуществлять рейсы на Мальдивы будет только «Аэрофлот». Еженедельно из аэропорта «Шереметьево» по четвергам и воскресеньем будут отправляться рейсы Москва - Мале. Обратные рейсы Мале - Москва будут вылетать по пятницам и воскресеньям.
Таким образом, Мальдивы стали шестой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение, прерванной из-за пандемии коронавируса. В начале августа были возобновлены авиарейсы из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию, с 9 сентября - в Египет.
01:18 В России Россия в четверг, 10 сентября возобновляет авиасообщение с Мальдивами
01:04 Происшествия Пять фанатов ЦСКА получили условные сроки за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек
17:21 Город (Москва и область) Дептранс прогнозирует пробки по вечерам на дорогах Москвы до конца недели
16:50 Общество 40-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
16:02 В мире Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос
07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП
01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей
10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин