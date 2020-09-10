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В России     10.09.2020 01:18

Россия в четверг, 10 сентября возобновляет авиасообщение с Мальдивами

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Теги:  авиасообщение  Мальдивы 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - В четверг, 10 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивскими островами, сообщает РИА Новости.

Пока осуществлять рейсы на Мальдивы будет только «Аэрофлот». Еженедельно из аэропорта «Шереметьево» по четвергам и воскресеньем будут отправляться рейсы Москва - Мале. Обратные рейсы Мале - Москва будут вылетать по пятницам и воскресеньям.

Таким образом, Мальдивы стали шестой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение, прерванной из-за пандемии коронавируса. В начале августа были возобновлены авиарейсы из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа – в Швейцарию, с 9 сентября - в Египет.


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Теги: 
авиасообщение  Мальдивы 

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