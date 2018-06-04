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В России     04.06.2018 09:41

Россияне отработают 6 дней подряд перед тремя выходными

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Теги:  Роструд  график работы  День России  выходные 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Шестидневная рабочая неделя, после которой выходные продлятся три дня, ожидает россиян, сообщает пресс-служба Роструда.

Это связано с празднованием Дня России. Суббота 9 июня станет рабочим днем, выходной будет перенесен на понедельник, 11 июня.

Таким образом после шести рабочих дней, 10, 11 и 12 июня будут выходными. При этом сообщается, что продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня будет сокращена на 1 час.


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Теги: 
Роструд  график работы  День России  выходные 

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