4 июня. Mossovetinfo.ru – Шестидневная рабочая неделя, после которой выходные продлятся три дня, ожидает россиян, сообщает пресс-служба Роструда.



Это связано с празднованием Дня России. Суббота 9 июня станет рабочим днем, выходной будет перенесен на понедельник, 11 июня.



Таким образом после шести рабочих дней, 10, 11 и 12 июня будут выходными. При этом сообщается, что продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня будет сокращена на 1 час.