4 июня. Mossovetinfo.ru – Шестидневная рабочая неделя, после которой выходные продлятся три дня, ожидает россиян, сообщает пресс-служба Роструда.
Это связано с празднованием Дня России. Суббота 9 июня станет рабочим днем, выходной будет перенесен на понедельник, 11 июня.
Таким образом после шести рабочих дней, 10, 11 и 12 июня будут выходными. При этом сообщается, что продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня будет сокращена на 1 час.
10:14 Город (Москва и область) Все карты и указатели в московском метро переведут на английский язык
09:41 В России Россияне отработают 6 дней подряд перед тремя выходными
08:19 Город (Москва и область) Более 2000 флагов украсят Москву к ЧМ-2018
08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки
08:06 Общество Синоптики рассказали о низком атмосферном давлении в Москве 4 июня
08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки
14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018
08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве
08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха
07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал