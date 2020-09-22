22 сентября. Mossovetinfo.ru - В России в полном объеме заработал сервис перевода денег от юридических лиц физическим лицам по номеру телефона, сообщают «Известия».



С помощью нового сервиса работодатели смогут оперативно, через Систему быстрых платежей (СБП) перечислять сотрудникам зарплаты, микрофинансовые организации смогут перечислять клиентам кредитные деньги по номеру телефона, магазины смогут оперативно возвращать деньги покупателям, компании, проводящие лотереи и конкурсы смогут использовать сервис для перечисления призовых.



Кроме того, в перспективе новый сервис позволит гражданам уйти от «зарплатного рабства», когда клиентов вынуждали для получения зарплаты использовать карту определенного банка.



Сообщается, что первым полностью доступным новый сервис для своих клиентов сделал Делобанк, который входит в группу СКБ-банка. Банки «Веста» (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР планируют запустить сервис в период с октября 2020 года до первого полугодия 2021 года.