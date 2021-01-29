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В России     29.01.2021 09:15

Российские вузы могут вернутся к очному обучению с 7 февраля

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Теги:  ВУЗы  студенты  обучение  формат  Минобрнауки 

29 января. Mossovetinfo.ru – Российские ВУЗы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля, соответствующий приказ выпустило Министерство образования и науки, сообщает РИА Новости.

При этом, решение о возвращении к очному обучению должно быть согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора.

В Москве студенты ВУЗов были переведены на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 года. Также на дистанционное обучение были переведены школьники старших классов, однако с 18 января они вернулись к очному обучению.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января сообщил, что решение о дальнейшем формате обучения в ВУЗах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля.

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Теги: 
ВУЗы  студенты  обучение  формат  Минобрнауки 

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