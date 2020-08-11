11 августа. Mossovetinfo.ru – Российские ВУЗы начнут работу с 1 сентября в традиционном очном формате, сообщил министр образования Владимир Фалько в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.



При этом, во всех ВУЗах будет обязательным ношение масок, не использовать их можно будет только преподавателям во время лекций, а также во время занятий творческой направленности.



Кроме того, во всех ВУЗах будут проводить дезинфекцию помещений, а также регулярно мерить температуру студентам.



Иностранные студенты будут допускаться к занятиям только после двухнедельного карантина и сдачи тестов на коронавирус. Студентов с хроническими заболеваниями могут перевести на индивидуальные планы учебы, а сотрудникам из групп риска разрешат работать дистанционно.