11 августа. Mossovetinfo.ru – Российские ВУЗы начнут работу с 1 сентября в традиционном очном формате, сообщил министр образования Владимир Фалько в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
При этом, во всех ВУЗах будет обязательным ношение масок, не использовать их можно будет только преподавателям во время лекций, а также во время занятий творческой направленности.
Кроме того, во всех ВУЗах будут проводить дезинфекцию помещений, а также регулярно мерить температуру студентам.
Иностранные студенты будут допускаться к занятиям только после двухнедельного карантина и сдачи тестов на коронавирус. Студентов с хроническими заболеваниями могут перевести на индивидуальные планы учебы, а сотрудникам из групп риска разрешат работать дистанционно.
14:00 В России Российские ВУЗы начнут работу 1 сентября в очном режиме
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