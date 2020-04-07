7 апреля. Mossovetinfo.ru – РЖД в ближайшее время введет новый порядок продажи билетов, чтобы дистанция между пассажирами составляла не менее 1 метра, сообщает газета «Гудок».



В вагоны СВ будут, как и раньше, продавать по два билета, в купейные вагоны будут продавать два билета вместо четырех. В плацкартные вагоны будут продавать по два билета в купейную часть и билеты на нижние боковые места, вместо четырех билетов в купейную часть и двух билетов на боковые места.



Пассажиров сидячих вагонов также планируется рассаживать не менее чем на 1 метр друг от друга. Если в вагоне находятся два ряда двухместных кресел, то будет продаваться только места у окон, если кресла трехместные – билеты будут продавать на места у окна и у прохода.



При этом отмечается, что, если едет семья, и будет необходимо посадить всех в одном купе, ограничения использоваться не будут.



В поездах, куда уже проданы билеты пассажиров также рассадят, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа.