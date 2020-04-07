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В России     07.04.2020 09:57

РЖД рассадит пассажиров для профилактики коронавируса

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Теги:  РЖД  коронавирус  продажа билетов  социальная дистанция 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – РЖД в ближайшее время введет новый порядок продажи билетов, чтобы дистанция между пассажирами составляла не менее 1 метра, сообщает газета «Гудок».

В вагоны СВ будут, как и раньше, продавать по два билета, в купейные вагоны будут продавать два билета вместо четырех. В плацкартные вагоны будут продавать по два билета в купейную часть и билеты на нижние боковые места, вместо четырех билетов в купейную часть и двух билетов на боковые места.

Пассажиров сидячих вагонов также планируется рассаживать не менее чем на 1 метр друг от друга. Если в вагоне находятся два ряда двухместных кресел, то будет продаваться только места у окон, если кресла трехместные – билеты будут продавать на места у окна и у прохода.

При этом отмечается, что, если едет семья, и будет необходимо посадить всех в одном купе, ограничения использоваться не будут.

В поездах, куда уже проданы билеты пассажиров также рассадят, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа.


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Карта места

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Теги: 
РЖД  коронавирус  продажа билетов  социальная дистанция 

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