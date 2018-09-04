4 сентября. Mossovetinfo.ru – РЖД намерена запустить поезда «Ласточка» на ряде новых маршрутов в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.



В настоящее время поезда «Ласточка» ходят по электрифицированным участкам железной дороги, однако в прошлом году РЖД стал запускать «Ласточки» и по тем участкам, где нет контактной сети, в варианте «Ласточка» плюс тепловоз. Такие поезда двигаются на электрической тяге там, где есть контактная сеть, а дальше их тянет тепловоз.



В планах РЖД запустить «Ласточки» с тепловозами на маршрутах Санкт-Петербург – Сортавала, Петрозаводск — Великий Новгород — Псков, Самара — Тольятти с заездом в аэропорт Курумоч. Кроме того, планируется запустить «Ласточки» в Пермском крае.



Кроме того, в планах РЖД увеличить количество «Ласточек» на уже действующих маршрутах Москва – Смоленск, Краснодар — Имеретинский Курорт, Краснодар – Кисловодск.