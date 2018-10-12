12 октября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам, сообщает пресс-служба Сбербанка.



Повышение ставок связано с повышением ключевой ставки Банка России до 7,5 %.



Ставки по рублевым вкладам повышены на 0,15 – 0,5% и теперь составляют от 3,4 до 5,15%. Кроме того, с 12 октября Сбербанк запустил новый вклад «Рекордный». Этот вид вклада будет доступен клиентам для открытия до 30 ноября 2018 года. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, вложить деньги можно на срок от 7 месяцев до 1,5 лет. Ставки по вкладу «Рекордный» будут составлять от 6,5 до 7,15%, это самые высокие ставки по вкладам в Сбербанке.



С 12 октября ставки по промо-вкладам «Максимум» и «Максимум-онлайн» поднял также банк ВТБ. Среднее увеличение ставки составило 0,6%, а максимальная ставка по вкладу «Максимум-онлайн» теперь составляет 7,3% годовых.