22 октября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,3% сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Повышение не касается ипотечных кредитов «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми», «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и «Военной ипотеки».
Повышение будет применено только к новым заявка, процент по ипотечным кредитам, выданным ранее, не изменится. Повышение процентной ставки в банке объяснили повышением ключевой ставки Банка России и адаптацией к рыночным условиям.
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