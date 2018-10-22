22 октября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,3% сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.



Повышение не касается ипотечных кредитов «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми», «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и «Военной ипотеки».



Повышение будет применено только к новым заявка, процент по ипотечным кредитам, выданным ранее, не изменится. Повышение процентной ставки в банке объяснили повышением ключевой ставки Банка России и адаптацией к рыночным условиям.