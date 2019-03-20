21 марта. Mossovetinfo.ru – Проверка Счетной палаты РФ выявила многочисленные нарушения при использовании Министерством культуры бюджетных средств, выделенных на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах, сообщается на официальном сайте СП РФ.



Проверка установила, низкое качество работ по реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия. Нарушения выявлены практически на всех этапах работ.



Отмечается, что в некоторых случаях Минкульт принял и оплатил работы, которые не были выполнены, ущерб от таких действий в СП оценили в 57 миллионов рублей. В других случаях резко росла сметная стоимость работ, например, при корректировке работ по реконструкции художественных мастерских Большого театра, сметная стоимость выросла более чем на 90% - на 900 миллионов рублей. Ряд проектов так и не был доведен до конца из-за низкого качества работ, причем часть компаний, получивших контракты на выполнение работ обанкротились, а некоторые готовы объявить себя банкротами.



В то же время отмечается рост неизрасходованных средств, выделяемых на сохранение культурно-исторического наследия. Общее финансирование данных проектов с 2016 по 2018 год составило 7 миллиардов рублей, а объем неизрасходованных средств за тот же период вырос со 100 миллионов до 2,8 миллиарда рублей. По итогам 2018 года неизрасходованными остались 80% выделенных средств. За три года объем неизрасходованных средств вырос в 28 раз.



Счетная палата намерена предоставить доклад о выявленных нарушениях президенту России, а также направить информационные письма в правительство, Минкультуры, Федеральную антимонопольную службу и Росстат. Кроме того, по всем выявленным фактам нарушений СП РФ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.