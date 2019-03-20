Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     21.03.2019 09:30

СП выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Счетная палата  министерство культуры РФ  нарушения 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Проверка Счетной палаты РФ выявила многочисленные нарушения при использовании Министерством культуры бюджетных средств, выделенных на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах, сообщается на официальном сайте СП РФ.

Проверка установила, низкое качество работ по реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия. Нарушения выявлены практически на всех этапах работ.

Отмечается, что в некоторых случаях Минкульт принял и оплатил работы, которые не были выполнены, ущерб от таких действий в СП оценили в 57 миллионов рублей. В других случаях резко росла сметная стоимость работ, например, при корректировке работ по реконструкции художественных мастерских Большого театра, сметная стоимость выросла более чем на 90% - на 900 миллионов рублей. Ряд проектов так и не был доведен до конца из-за низкого качества работ, причем часть компаний, получивших контракты на выполнение работ обанкротились, а некоторые готовы объявить себя банкротами.

В то же время отмечается рост неизрасходованных средств, выделяемых на сохранение культурно-исторического наследия. Общее финансирование данных проектов с 2016 по 2018 год составило 7 миллиардов рублей, а объем неизрасходованных средств за тот же период вырос со 100 миллионов до 2,8 миллиарда рублей. По итогам 2018 года неизрасходованными остались 80% выделенных средств. За три года объем неизрасходованных средств вырос в 28 раз.

Счетная палата намерена предоставить доклад о выявленных нарушениях президенту России, а также направить информационные письма в правительство, Минкультуры, Федеральную антимонопольную службу и Росстат. Кроме того, по всем выявленным фактам нарушений СП РФ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Счетная палата  министерство культуры РФ  нарушения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:46 В России Минздрав разработал законопроект, запрещающий продавать крепкий алкоголь до 21 года

10:16 Власть Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке

10:00 Общество Почти 40% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав в 2018 году - опрос

09:30 В России СП выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств

09:01 Происшествия Около 28 миллионов рублей украли из банковской ячейки в Москве

Актуальные материалы

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru