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В России     19.03.2018 13:42

Стадионы к ЧМ-2018 поставят на кадастровый учет за три дня‍

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Теги:  ЧМ-2018  стадионы  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира  чемпионат мира-2018 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года в России поставят на учет за три дня. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Постановка на кадастровый учет стадионов чемпионата должна осуществляться в 3-дневный срок, а регистрация права собственности не более чем в 5-дневный срок с момента поступления пакетов документов в Росреестр.

Возможность дистанционной регистрации и постановки на кадастровый учет недвижимости появилась благодаря вступившему в силу с начала 2017 года Федеральному закону.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал,

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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  стадионы  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира  чемпионат мира-2018 

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