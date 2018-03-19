Стадионы к ЧМ-2018 поставят на кадастровый учет за три дня‍

19 марта. Mossovetinfo.ru – Стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года в России поставят на учет за три дня. Об этом сообщается на сайте Росреестра.



Постановка на кадастровый учет стадионов чемпионата должна осуществляться в 3-дневный срок, а регистрация права собственности не более чем в 5-дневный срок с момента поступления пакетов документов в Росреестр.



Возможность дистанционной регистрации и постановки на кадастровый учет недвижимости появилась благодаря вступившему в силу с начала 2017 года Федеральному закону.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал,