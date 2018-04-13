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В России     13.04.2018 11:42

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

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Теги:  Telegram  Роскомнадзор  суд 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Telegram 2 апреля уведомил Роскомнадзор, что не имеет технической возможности передать ФСБ ключи шифрования.

В компании пояснили, что переписка из «секретных чатов» вообще нигде не хранится. При этом, данные из других чатов хранятся в разных местах, и администратор мессенджер не имеет возможности их расшифровать ни при каких обстоятельствах.

По истечении 15-дневного срока Росконадзор потребовал заблокировать Telegram.


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Теги: 
Telegram  Роскомнадзор  суд 

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