 
Актуальные темы: переговоры
В России     29.11.2025 14:06

Террористический акт на магистральном газопроводе Московской области предотвращен ФСБ России

Теги:  ФСБ  теракт  предотвращение  Украина  спецслужбы  планирование  Московская область 

29 ноября — Mossovetinfo.ru — ФСБ России предотвращен террористический акт на магистральном газопроводе Московской области, у задержанного изъято 4 самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором. О предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины, сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ).

«В Серпуховском районе Московской области в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (далее - СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 г.р. Установлено, что указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», сообщила ФСБ.

В сообщении также отмечается, что россиянин, исполнитель теракта, в ноябре 2025 года «по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства. По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ».

Планировалось, что после выполнения задания исполнитель теракта должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину.

«У задержанного изъято 4 самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором», - отмечается в сообщении ФСБ.

