Другие материалы
-
В России
29.11.2025, 14:06
Террористический акт на магистральном газопроводе Московской области предотвращен ФСБ России
29 ноября — Mossovetinfo.ru — ФСБ России предотвращен террористический акт на магистральном газопроводе Московской...
-
В России
20.11.2025, 13:53
₽25 млрд привлек на бирже «Дом.РФ»
20 ноября — Mossovetinfo.ru — Группа «Дом.РФ» провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлекла ...
-
В России
17.11.2025, 10:22
От введения технологического сбора допдоходы составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.
17 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во ...