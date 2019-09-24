24 сентября. Mossovetinfo.ru – Тестовый поезд с группой российских журналистов проехал по железнодорожной части Крымского моста.
Журналисты проехали в самоходном вагоне. Тестовый проезд занял порядка 30 минут.
Начальник стройки Александр Островский сообщил, что строительство железнодорожной части моста идет по графику, монтаж мостовых конструкций завершен, идет монтаж железнодорожных коммуникаций.
Владелец «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг в свою очередь заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется открыть, как и планировалось, в декабре 2019 года.
16:27 В России Тестовый поезд проехал по Крымскому мосту
15:25 Город (Москва и область) Программу «Московское долголетие» расширят с 1 октября
14:25 Город (Москва и область) Дом на улице Осташковская расселили по программе реновации
13:16 Город (Москва и область) До конца года количество электробусов в Москве достигнет 300 - Собянин
12:56 В России МИД РФ выразил протест в связи с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблее ООН
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва