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В России     24.09.2019 16:27

Тестовый поезд проехал по Крымскому мосту

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Теги:  Крымский мост  железные дороги  тест 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Тестовый поезд с группой российских журналистов проехал по железнодорожной части Крымского моста.

Журналисты проехали в самоходном вагоне. Тестовый проезд занял порядка 30 минут.

Начальник стройки Александр Островский сообщил, что строительство железнодорожной части моста идет по графику, монтаж мостовых конструкций завершен, идет монтаж железнодорожных коммуникаций.

Владелец «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг в свою очередь заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется открыть, как и планировалось, в декабре 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
Крымский мост  железные дороги  тест 

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