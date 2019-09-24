24 сентября. Mossovetinfo.ru – Тестовый поезд с группой российских журналистов проехал по железнодорожной части Крымского моста.



Журналисты проехали в самоходном вагоне. Тестовый проезд занял порядка 30 минут.



Начальник стройки Александр Островский сообщил, что строительство железнодорожной части моста идет по графику, монтаж мостовых конструкций завершен, идет монтаж железнодорожных коммуникаций.



Владелец «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг в свою очередь заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется открыть, как и планировалось, в декабре 2019 года.