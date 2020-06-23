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В России     23.06.2020 10:01

Три московских вуза стали лучшими в России по версии Forbes

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Теги:  вузы  образование  рейтинги 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский физико-технологический институт возглавили рейтинг российских вузов по версии Forbes.

При составлении рейтинга Forbes учитывал целый ряд параметров: качество преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие иностранных преподавателей, наличие иностранных студентов, организация зарубежных стажировок, программы двойных дипломов, присутствие вузов в зарубежных рейтингах, известные выпускники, и другие.

В десятку рейтинга вошли также Уральский федеральный университет имени Ельцина, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российская экономическая школа. В общей сложности в рейтинг вошли 100 российских вузов.


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Карта места

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Теги: 
вузы  образование  рейтинги 

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