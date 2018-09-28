28 сентября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк РФ отозвал с 28 сентября лицензию у московского «Банка торгового финансирования». Об этом сообщается на сайте регулятора.



На 1 сентября, банк занимал 292-е место в банковской системе Российской Федерации.



«Банк торгового финансирования» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.