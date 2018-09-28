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В России     28.09.2018 08:47

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Банка торгового финансирования

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  банки  лицензии 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк РФ отозвал с 28 сентября лицензию у московского «Банка торгового финансирования». Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 1 сентября, банк занимал 292-е место в банковской системе Российской Федерации.

«Банк торгового финансирования» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.


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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  банки  лицензии 

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