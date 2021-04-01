В России 02.04.2021, 09:22 ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Геобанка»

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Центральный банк России приказом от 2 апреля отозвал лицензию у московского «Геобанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данным на конец 2020 года, «Геобанк»...

В России 01.04.2021, 17:31 Названы регионы с наибольшим количеством жилья в продаже

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Принадлежащий Сбербанку сервис «ДомКлик» назвал российские регионы, в которых на продажу предлагается наибольшее количество жилья. По данным сервиса, на первом месте ...