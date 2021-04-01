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В России
02.04.2021, 10:40
Технологию быстрого обновления вакцины от COVID-19 разработали в России
2 апреля. Mossovetinfo.ru — В НИЦ имени Гамалеи разработали технологию быстрого обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель центра Александр Гинцбург. По слов...
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В России
02.04.2021, 09:22
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Геобанка»
2 апреля. Mossovetinfo.ru — Центральный банк России приказом от 2 апреля отозвал лицензию у московского «Геобанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данным на конец 2020 года, «Геобанк»...
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В России
01.04.2021, 17:31
Названы регионы с наибольшим количеством жилья в продаже
1 апреля. Mossovetinfo.ru — Принадлежащий Сбербанку сервис «ДомКлик» назвал российские регионы, в которых на продажу предлагается наибольшее количество жилья. По данным сервиса, на первом месте ...