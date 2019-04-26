26 апреля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 26 апреля лицензию у московского «Холдинвестбанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 апреля, «Холдинвестбанк» занимал 421-е место в банковской системе РФ.



«Холдинвестбанк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.