12 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 12 октября лицензию у московского «ПИР Банка» сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 октября, «Пир Банк» занимал 296-е место в банковской системе РФ.



«ПИР Банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.