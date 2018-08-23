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В России     27.08.2018 09:04

Центр Хруничева получил заказ на производство 12 ракет «Ангара-А5»

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Теги:  Россия  космос  Центр Хруничева 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Космический научно-производственный центр имени Хруничева заключил контракты на создание 12 тяжелых ракет «Ангара-А5», сообщил в интервью «Коммерсанту» председатель совета директоров предприятия Николай Севастьянов.

При этом Севастьянов уточнил, что для обновления российской орбитальной группировки, до 2027 года необходимо произвести запуск 27 ракет «Ангара-А5». В связи с этим центр Хруничева намерен к 2023 году завершить создание производства ракетных модулей для «Ангары» в Омске. Это позволит с 2024 года обеспечить до 8 пусков ракет «Ангара-А5», а также два пуска легкой ракеты «Ангара-1.2» в год.

Севастьянов также рассказал, что до 2021 года Центр Хруничева изготовит порядка 20 грузовых ракет «Протон» на 16 из которых у предприятия уже есть контракты. Все эти ракеты должны быть запущены до 2024 года, после чего производство «Протонов» планируется завершить.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева испытывает серьезные финансовые проблемы, в связи с чем планировалось выставить на продажу часть территорий предприятия. Однако с таким решением не согласился президент России Владимир Путин. В результате было принято решение собрать на территории предприятия инженерные коллективы космической отрасли, работающие в Москве, и создать на базе Центра Хруничева «Звездный городок».


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Теги: 
Россия  космос  Центр Хруничева 

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