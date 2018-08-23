Другие материалы
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В России
27.08.2018, 09:04
Центр Хруничева получил заказ на производство 12 ракет «Ангара-А5»
27 августа. Mossovetinfo.ru – Космический научно-производственный центр имени Хруничева заключил контракты на создание 12 тяжелых ракет «Ангара-А5», сообщил в интервью «Коммерсанту» председатель со...
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В России
24.08.2018, 09:04
В Роскомнадзоре рассказали, на какие сайты чаще всего жалуются россияне
24 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне стали в два раза чаще жаловаться на содержимое интернет-страниц, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Россияне жалуются на сайт...
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В России
23.08.2018, 12:51
Официальный курс доллара вырос на 90,9 копейки, евро - более чем на рубль
23 августа. Mossovetinfo.ru – Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 90,96 копейки и составил 68,52 рубля, сообщается на официальном сайте регулятора. Официальный...