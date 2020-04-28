28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России с 1 июля могут ввести платную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI), соответствующий законопроект сейчас находится на согласовании в Администрации президента, сообщает «Коммерсантъ».



Регистрация будет платной и будет распространятся только на новые устройства, в том числе на смартфоны, которые граждане ввозят в страну самостоятельно. Порядок и размер платы будет устанавливать правительство.



Устройства, которые уже будут работать в России на момент принятия закона, можно будет зарегистрировать бесплатно. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд.



В случае отсутствия регистрации мобильные операторы будут иметь право заблокировать гаджет. Кроме того, с 1 января 2024 года мобильные операторы смогут блокировать украденные или потерянные устройства.



Предполагается, что новый закон поможет бороться с кражами, и в тоже время ограничит непрямые поставки смартфонов в интересах официальных дистрибьюторов.