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В России     05.12.2019 09:09

В России может вырасти стоимость ОСАГО

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Теги:  Госдума  законопроекты  ОСАГО  автострахование  цена 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы разработали законопроект реформы ОСАГО, в результате которого стоимость полиса может вырасти на 30%, сообщают «Известия».

Ранее свой законопроект реформы ОСАГО предложил Минфин, однако депутаты его не приняли. Новый законопроект использует предложения Минфина, однако не полностью повторяет прежний законопроект.

В частности, депутаты использовали минфиновское предложение о введении повышающих коэффициентов за грубые нарушения ПДД (превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет), однако от предложения о повышении лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей решено отказаться. Также решено отказаться от установки телематического датчика «умного страхования».

Тарифный коридор ОСАГО депутаты предлагают расширить на 30%, в тоже время депутаты отказались от предложения Минфина отказаться от коэффициента за мощность двигателя.

Также новый проект предусматривает обязанность страхователя предупреждать страховщика о проведении независимой экспертизы пострадавшего автомобиля за три дня до ее проведения.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  ОСАГО  автострахование  цена 

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