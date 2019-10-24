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В России     24.10.2019 09:29

В России нет запрета на пользование Telegram - Минкомсвязи

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Теги:  мессенджеры  Telegram  Минкомсвязи 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Решение суда о блокировке мессенджера Telegram и попытки его блокировки не означают, что в России есть запрет на пользование данным мессенджером, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

На вопрос о том, законно ли пользоваться Telegram в России, Волин ответил утвердительно.

Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта 2018 года признал требование ФСБ законным.

Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.


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Теги: 
мессенджеры  Telegram  Минкомсвязи 

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