24 октября. Mossovetinfo.ru – Решение суда о блокировке мессенджера Telegram и попытки его блокировки не означают, что в России есть запрет на пользование данным мессенджером, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.
На вопрос о том, законно ли пользоваться Telegram в России, Волин ответил утвердительно.
Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта 2018 года признал требование ФСБ законным.
Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.
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