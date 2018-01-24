24 января. Mossovetinfo.ru – В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 6 регионах.



Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения по региону в целом зафиксировано в 3 городах.



Среди детей до двух лет недельные пороги превышены в 2 регионах, среди детей в возрастной группе 3-6 лет – в 11 регионах, среди детей 7-14 лет - в 8 регионах.



Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъектах Российской Федерации не превышены.