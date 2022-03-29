В России появится единое пространство документооборота – ГосЭДО

29 марта. Mossovetinfo.ru - Проект по формированию единого информационного пространства в области государственного электронного документооборота – ГосЭДО, стартовал в России, сообщается на официальном сайте правительства со ссылкой на заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко. Пилотную эксплуатацию ГосЭДО планируется запустить в этом году. В полную мощность система заработает до конца 2024 года.



Система позволит обеспечить координацию взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота, осуществлять оценку нагрузки на органы государственной власти.

