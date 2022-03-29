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В России     29.03.2022 09:23

В России появится единое пространство документооборота – ГосЭДО

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Теги:  Россия  правительство  документооборот 

29 марта. Mossovetinfo.ru - Проект по формированию единого информационного пространства в области государственного электронного документооборота – ГосЭДО, стартовал в России, сообщается на официальном сайте правительства со ссылкой на заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко. Пилотную эксплуатацию ГосЭДО планируется запустить в этом году. В полную мощность система заработает до конца 2024 года.

Система позволит обеспечить координацию взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота, осуществлять оценку нагрузки на органы государственной власти.

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Теги: 
Россия  правительство  документооборот 

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