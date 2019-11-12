12 ноября. Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» предлагает сократить период использования шипованных автомобильных покрышек, чтобы уменьшить износ дорожного покрытия, сообщает RT со ссылкой на исследования специалистов компании.



По данным компании, до 90% ущерба российские дороги получают именно в зимний период, особенно страдают дороги с разрешенной скоростью движения более 70 километров в час. В результате после зимы регионам приходится выделять существенные средства на ремонт дорожного покрытия.



В настоящее время использовать шипованные шины в России можно 273 дня: с начала сентября по конец мая. «Автодор» предлагает сократить этот период для центральной России до 188 дней. В других регионах также предлагается сократить период использования шипованной резины в зависимости от местных климатических условий.



За использование шипованных покрышек вне установленного периода компания предлагает штрафовать автомобилистов, однако какова должна быть сумма штрафа не уточняется.



Кроме того, для повышения сохранности дорог, «Автодор» предлагает сократить в зимний период разрешенную скорость на дорогах всех типов до 70-80 километров в час.