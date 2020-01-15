15 января. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС с предложением запретить использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц, сообщает RT со ссылкой на письмо Федорова руководству МЧС.
Федоров предлагает ввести норму, которая запрещает использовать фейерверки и петарды ближе 500 метров от жилых домов и больниц.
По мнению депутата, при использовании пиротехники люди не всегда способны оценить направление и скорость ветра, что может привести к пожарам, кроме того, использование пиротехники может стать проблемой для семей с маленькими детьми или больных в тяжелом состоянии, которым нужен покой.
Согласно действующему законодательству, пиротехнику нельзя применять в квартирах, в том числе на балконах и лоджиях, а также на территориях природных парков, заказников, заповедников, на стадионах, на кладбищах, на территориях пожароопасных объектов, на сцене, а также в ходе проведения митингов и демонстраций.
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