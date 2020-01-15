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В России     15.01.2020 09:56

В России предложили запретить использовать фейерверки вблизи жилых домов и больниц

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Теги:  Госдума  МЧС  пиротехника 

15 января. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС с предложением запретить использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц, сообщает RT со ссылкой на письмо Федорова руководству МЧС.

Федоров предлагает ввести норму, которая запрещает использовать фейерверки и петарды ближе 500 метров от жилых домов и больниц.

По мнению депутата, при использовании пиротехники люди не всегда способны оценить направление и скорость ветра, что может привести к пожарам, кроме того, использование пиротехники может стать проблемой для семей с маленькими детьми или больных в тяжелом состоянии, которым нужен покой.

Согласно действующему законодательству, пиротехнику нельзя применять в квартирах, в том числе на балконах и лоджиях, а также на территориях природных парков, заказников, заповедников, на стадионах, на кладбищах, на территориях пожароопасных объектов, на сцене, а также в ходе проведения митингов и демонстраций.


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Теги: 
Госдума  МЧС  пиротехника 

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