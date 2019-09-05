Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     05.09.2019 17:33

В России прекратят прием на обучение по 30 устаревшим специальностям

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Министерство просвещения  профессиональное обучение  профессии 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещения разработало проект изменений в нормативные документы, который предполагает с 2021 года остановить прием на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прием предлагается остановить на 9 устаревших профессий и 23 специальности. Прием может быть прекращен на такие специальности, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

При этом отмечается, что специалистов по данным профессиям готовить не перестанут, прием прекратиться на устаревшие программы обучения. Современные навыки и компетенции указанных профессий заложены программах подготовки перспективных профессий и специальностей, которые утверждены Минтрудом и Минпросвещения.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщала, что перечень актуальных профессий и программ подготовки будет обновлен. Из него исчезнут около 100 профессий.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Министерство просвещения  профессиональное обучение  профессии 

Возврат к списку

Лента новостей

17:33 В России В России прекратят прием на обучение по 30 устаревшим специальностям

16:29 Город (Москва и область) «Яндекс» планирует в 2023 году начать массовые пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях

15:23 Город (Москва и область) На 1 сентября в Москве привиты 65% детей

13:57 Город (Москва и область) Около 10% семей воспользовались правом на покупку дополнительных площадей по реновации

12:48 В мире Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным - Путин

Актуальные материалы

08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города

19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru