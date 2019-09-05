5 сентября. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещения разработало проект изменений в нормативные документы, который предполагает с 2021 года остановить прием на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Прием предлагается остановить на 9 устаревших профессий и 23 специальности. Прием может быть прекращен на такие специальности, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
При этом отмечается, что специалистов по данным профессиям готовить не перестанут, прием прекратиться на устаревшие программы обучения. Современные навыки и компетенции указанных профессий заложены программах подготовки перспективных профессий и специальностей, которые утверждены Минтрудом и Минпросвещения.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщала, что перечень актуальных профессий и программ подготовки будет обновлен. Из него исчезнут около 100 профессий.
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