8 июня. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 13 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За последние сутки в России проведено 294 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 320 тысяч человек.