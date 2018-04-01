1 апреля. Mossovetinfo.ru - Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года проиндексированы на 2,9 процента. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).



Пенсии проиндексированы в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснулось 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.



Средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 255 рублей и составляет 9 062 рубля.