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В России     01.04.2018 09:32

В России с 1 апреля проиндексировали пенсии

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Теги:  пенсии 

1 апреля. Mossovetinfo.ru - Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года проиндексированы на 2,9 процента. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

Пенсии проиндексированы в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснулось 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 255 рублей и составляет 9 062 рубля.


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Теги: 
пенсии 

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