20 марта. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в России зафиксировано 47121 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3446 человек, скончались – 405 человек.