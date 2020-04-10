11 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в стране подтверждено 13 584 случая заражения в 82 регионах. скончались 106 человек, выздоровели 1045 человек.



В Москве зафиксировано 8852 случая заражения.