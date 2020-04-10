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В России     11.04.2020 11:31

В России за сутки зафиксировано 1667 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего в стране подтверждено 13 584 случая заражения в 82 регионах. скончались 106 человек, выздоровели 1045 человек.

В Москве зафиксировано 8852 случая заражения.


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Теги: 
коронавирус 

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