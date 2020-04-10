Другие материалы
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В России
11.04.2020, 11:31
В России за сутки зафиксировано 1667 случаев заражения коронавирусом
11 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в стране подтверждено...
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В России
10.04.2020, 16:39
В России разработали тест-систему, позволяющую выявить антитела к коронавирусу
10 апреля, Mossovetinfo.ru – Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало тест-систему, которая позволяет выявить антитела к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба а...
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В России
10.04.2020, 10:30
В России зафиксировано уже 11 917 случаев заражения коронавирусом
10 апреля, Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1786 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусн...