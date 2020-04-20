21 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в России зафиксировано 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3873 человек, скончались – 456 человек.

