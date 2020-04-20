Другие материалы
-
В России
21.04.2020, 10:35
В России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусом
21 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5642 случая заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в России зафи...
-
В России
21.04.2020, 09:39
Фармкомпании могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов - СМИ
21 апреля. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские фармацевтические компании могут отказаться от производства ряда жизненно важных лекарств из-за нерентабельности их производства, сообщает «Коммерс...
-
В России
20.04.2020, 17:50
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
20 марта. Mossovetinfo.ru – Более 700 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. «У на...