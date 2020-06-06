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В России     06.06.2020 10:39

В России зафиксировано наибольшее число смертей от COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус 

6 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8855 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Всего по стране за все время выявлено 458 689 случаев во всех регионах. На данный момент заражено коронавирусом 231 576 человек.

За сутки вылечились 8 708 человек, всего вылечились 221 388 человек. За сутки умерло 197 человек. Это наибольшее число смертей за сутки за все время пандемии. За весь период скончались 5 725 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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