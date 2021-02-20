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В России     20.02.2021 11:26

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Ковивак  регистрация 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от коронавируса, разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Первые 127 тысяч доз новой вакцины поступят в гражданский оборот в марте.

Новая вакцина, которая получила название «Ковивак», отличается от двух предыдущих вакцин от коронавируса, созданных в России. Она разработана на основе целого инактивированного (иногда говорят «убитого») коронавируса. По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, новая вакцина будет эффективна против любых штаммов коронавируса, так как при ее создании использовался вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания вакцины «Ковивак» стартовали в октябре. В настоящее время идет вторая фаза испытаний. После ее окончания, начнется пострегистрационная фаза, в которой примут участие 3 тысячи добровольцев.

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцина «Спутник V», созданная НИЦ имени Гамалеи, стала первой в мире вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса.  Разработанная новосибирским центром «Вектор» вакцина получила название «ЭпиВакКорона».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Ковивак  регистрация 

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