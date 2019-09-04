4 сентября. Mossovetinfo.ru – В последнее время в России распространяется новый способ мошенничества с помощью социальных сетей, сообщил в интервью «Известиям» замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.



По словам Сычева, мошенники взламывают аккаунт пользователя, после чего начинают от его имени публиковать сообщения с просьбой о помощи.



Кроме того, Сычев отметил, что мошенники иногда используют имитацию голоса человека, от имени которого просят помощи. Однако такой способ не очень распространен из-за его дороговизны.