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В России     04.06.2020 10:29

Восстановление экобаланса водной системы в Норильске займет десятки лет - Росрыболовство

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Теги:  Росрыболовство  Норильск  разлив топлива  экология 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Восстановление экобалланса водной системы в Норильске, пострадавшей результате разлива топлива, займет десятки лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Росрыболовства Дмитрия Клокова.

«Уже сейчас можно сказать, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет. Масштабы катастрофы недооцениваются», - заявил Клоков.

Клоков отметил, что основная часть разлившегося топлива прошла под заградительными бонами на реке Амбарная и попала в озеро Пясино. Далее нефтепродукты могут попасть в Карское море.

По словам главы пресс-службы, авария будет иметь долгосрочные негативные последствия.

Клоков также сообщил, что представители Росрыболовства вместе с сотрудниками следственных органов принимают участие в расследовании происшедшего.

Разлив дизельного топлива произошел на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Президент России Владимир Путин согласился объявить в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.


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Теги: 
Росрыболовство  Норильск  разлив топлива  экология 

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