4 июня. Mossovetinfo.ru – Восстановление экобалланса водной системы в Норильске, пострадавшей результате разлива топлива, займет десятки лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Росрыболовства Дмитрия Клокова.



«Уже сейчас можно сказать, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет. Масштабы катастрофы недооцениваются», - заявил Клоков.



Клоков отметил, что основная часть разлившегося топлива прошла под заградительными бонами на реке Амбарная и попала в озеро Пясино. Далее нефтепродукты могут попасть в Карское море.



По словам главы пресс-службы, авария будет иметь долгосрочные негативные последствия.



Клоков также сообщил, что представители Росрыболовства вместе с сотрудниками следственных органов принимают участие в расследовании происшедшего.



Разлив дизельного топлива произошел на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Президент России Владимир Путин согласился объявить в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.