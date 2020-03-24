Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     24.03.2020 11:13

Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта - Ростуризм

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ростуризм  туристы  коронавирус 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта сообщает Ростуризм.

Всего за границей находится 57,8 тысячи организованных туристов из России. Более половины из них вернется в Россию в ближайшие несколько дней, планово, по тем билетам, которые находятся у них на руках. Остальные вернутся до конца месяца либо по тем билетам, которые есть у них на руках, либо, если их обратные билеты приходятся на более поздний срок, с помощью туроператоров им будут предложены более ранние варианты возвращения.

Также Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД РФ ищет пути возвращения домой самостоятельных российских туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж в связи с пандемией коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 353 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 15 тысяч человек скончались.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами кроме нескольких десятков рейсов из Москвы, в основном в столицы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ростуризм  туристы  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

12:19 Власть Порядок приема населения депутатами Мосгордумы изменился из-за коронавируса

12:10 Город (Москва и область) Строительство инфекционной больницы в ТиНАО выполнено на 40%

11:23 В России Экс-глава Роскомндазора Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа»

11:13 В России Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта - Ростуризм

10:50 В России Более 93 тысяч человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавируса

Актуальные материалы

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru