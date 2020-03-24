24 марта. Mossovetinfo.ru – Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта сообщает Ростуризм.
Всего за границей находится 57,8 тысячи организованных туристов из России. Более половины из них вернется в Россию в ближайшие несколько дней, планово, по тем билетам, которые находятся у них на руках. Остальные вернутся до конца месяца либо по тем билетам, которые есть у них на руках, либо, если их обратные билеты приходятся на более поздний срок, с помощью туроператоров им будут предложены более ранние варианты возвращения.
Также Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД РФ ищет пути возвращения домой самостоятельных российских туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении.
Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж в связи с пандемией коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 353 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 15 тысяч человек скончались.
С 23 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами кроме нескольких десятков рейсов из Москвы, в основном в столицы.
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