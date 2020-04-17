17 апреля. Mossovetinfo.ru – Всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.



Такое решение было принято после консультаций с учителями, представителями образовательного и родительских сообществ. При этом, оценки за эти работы выставляться не будут, работы будут проведены для диагностики, с целью последующей корректировки учебного процесса.