17 апреля. Mossovetinfo.ru – Всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.
Такое решение было принято после консультаций с учителями, представителями образовательного и родительских сообществ. При этом, оценки за эти работы выставляться не будут, работы будут проведены для диагностики, с целью последующей корректировки учебного процесса.
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