Если бы выборы президента России состоялись «в ближайшее воскресенье», действующий глава государства получил бы поддержку 73,8 процента избирателей. Таковы результаты опросы ВЦИОМ
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За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали бы 7,2 процента, за Владимира Жириновского (ЛДПР) – 4,7 процента, за Ксению Собчак – 1 процента, за Григория Явлинского («Яблоко») – 0,6 процента, за Бориса Титова – 0,3 процента.
В антирейтинге кандидатов лидирует Ксения Собчак: 89,8 процентов опрошенных сказали, что не отдадут свой голос за нее.
Информированность граждан о выборах выросла до 85 процентов - такова доля тех, кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года.
Готовность проголосовать на выборах выразили 67 процентов опрошенных. Интерес к предстоящим выборам выражают 75 процентов опрошенных.
С учетом явки (по ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы), показатели в рейтинге кандидатов следующие: Путин – 81,1 процента, Грудинин – 7,6 процента, Жириновский – 4,2 процента,
64 процента опрошенных уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто. 34 процента считают, что выборы пройдут честно, 46 процентов предполагают незначительные нарушения, 17 процентов - что результаты будут серьезно искажены.
Инициативные опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017-2018 годах. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Объем выборки – по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8 процента для выборки объемом 3000 человек).