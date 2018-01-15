Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     15.01.2018 12:57

ВЦИОМ рассказал о рейтингах кандидатов в президенты России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  выборы-2018  выборы президенста России 

Если бы выборы президента России состоялись «в ближайшее воскресенье», действующий глава государства получил бы поддержку 73,8 процента избирателей. Таковы результаты опросы ВЦИОМ.

За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали бы 7,2 процента, за Владимира Жириновского (ЛДПР) – 4,7 процента, за Ксению Собчак – 1 процента, за Григория Явлинского («Яблоко») – 0,6 процента, за Бориса Титова – 0,3 процента.

В антирейтинге кандидатов лидирует Ксения Собчак: 89,8 процентов опрошенных сказали, что не отдадут свой голос за нее.

Информированность граждан о выборах выросла до 85 процентов - такова доля тех, кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года.

Готовность проголосовать на выборах выразили 67 процентов опрошенных. Интерес к предстоящим выборам выражают 75 процентов опрошенных.

С учетом явки (по ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы), показатели в рейтинге кандидатов следующие: Путин – 81,1 процента, Грудинин – 7,6 процента, Жириновский – 4,2 процента,

64 процента опрошенных уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто. 34 процента считают, что выборы пройдут честно, 46 процентов предполагают незначительные нарушения, 17 процентов - что результаты будут серьезно искажены.

Инициативные опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017-2018 годах. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. 

Объем выборки – по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8 процента для выборки объемом 3000 человек).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  выборы-2018  выборы президенста России 

Возврат к списку

Лента новостей

13:28 Город Пятиэтажки в районе Хорошево-Мневники расселяют не в рамках реновации - власти

12:57 В России ВЦИОМ рассказал о рейтингах кандидатов в президенты России

11:19 Общество Потепление придет в Москву к концу недели

10:57 Общество Штабы Григория Явлинского собрали 87,5 тысячи подписей

10:17 Происшествия Прокуратура добивается сноса апартаментов в границах природно-исторического парка «Москворецкий»

Актуальные материалы

21:22 Город Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершился в Москве

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 Происшествия 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru