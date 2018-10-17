17 октября. Mossovetinfo.ru – Взрыв в здании Керченского Политехнического колледжа квалифицирован как теракт, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Петренко сообщила, что уголовное дело по факту взрыва возбуждено по статье 205 УК РФ «Террористический акт».



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что версия теракта рассматривается как одна из причин взрыва в Политехническом колледже.



Взрыв в здании колледжа произошел в среду, 17 октября в 12:20. На настоящий момент известно о 10 погибших и 40 пострадавших в результате взрыва.