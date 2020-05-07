7 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заражения коронавирусом умерли 88 человек сообщает оперативный штаб.



За все время пандемии от коронавируса в России скончались 1 625 человек.



На 7 мая в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 23 803 человека.