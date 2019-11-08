8 ноября. Mossovetinfo.ru – Депутатские объединения Мосгордумы подготовили поправки в проект столичного бюджета на 2020-2022 годы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.



Сообщается, что свои поправки подготовили депутаты фракций «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблока», а также постоянного депутатского объединения «Моя Москва».



В общей сложности депутаты подготовили 140 поправок. Большинство из них направлено на то, чтобы сделать бюджет города более социальным.



Законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы был принят Мосгордумой в первом чтении 30 октября. Согласно проекту, в 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.