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Власть     08.11.2019 16:20

Депутатские объединения Мосгордумы подготовили поправки к проекту бюджета Москвы

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Теги:  бюджет Москвы  депутаты  поправки 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Депутатские объединения Мосгордумы подготовили поправки в проект столичного бюджета на 2020-2022 годы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Сообщается, что свои поправки подготовили депутаты фракций «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблока», а также постоянного депутатского объединения «Моя Москва».

В общей сложности депутаты подготовили 140 поправок. Большинство из них направлено на то, чтобы сделать бюджет города более социальным.

Законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы был принят Мосгордумой в первом чтении 30 октября. Согласно проекту, в 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.


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Теги: 
бюджет Москвы  депутаты  поправки 

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